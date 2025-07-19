Повышение тарифов на коммунальные услуги в Харькове касается так называемых "третьих платежек", которые могут достигать более 900 гривен, сообщает Politeka.

Как информируют в Фейсбуке Харьковского филиала "Газсетей", повышение тарифов на коммунальные услуги в Харькове означает отдельную плату за техническое обслуживание и ремонт внутридомовых газовых сетей.

Именно эту оплату и называют "третьей платежкой". Она не входит в цену за распределение газа, ведь по закону поставщик отвечает только за оборудование до входа в дом. А все, что внутри, ложится на плечи собственников, совладельцев или управляющих жилья.

Если говорить проще, компания, обслуживающая газовые сети, берет на себя ремонт и модернизацию только той части трубы, которая идет в дом. А обследование и профилактика газопроводов в подъезде или квартире оплачиваются отдельно.

Жители многоквартирных домов должны учитывать, что общая стоимость такого обслуживания определяется после осмотра системы. А затем эта сумма распределяется между квартирами, где произведен газ.

В многоэтажках с небольшим количеством квартир, но с большой системой труб сумма к оплате может превысить 900 гривен. А там, где соответствующие коммуникации кратки, платеж может быть в пределах 100 гривен.

Хорошая новость состоит в том, что платить за это придется не каждый месяц и даже не каждый год. Эти средства собирают раз в 3–5 лет, то есть речь идет о периодическом обследовании, а не о регулярных начислениях.

И еще один немаловажный момент: повышение тарифов на коммунальные услуги в Харькове не предусматривает никаких льгот для оплаты технического обслуживания внутренних газовых сетей. Все расходы оплачиваются в полном объеме, независимо от социального статуса или дохода жильца.

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