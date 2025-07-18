Дорожники цього тижня працюють на кількох ключових напрямках, тому введено обмеження руху транспорту на Прикарпатті

Активно тривають ремонтні роботи на автомобільних дорогах загальнодержавного значення, тому введено обмеження руху транспорту на Прикарпатті, повідомляє Politeka.net.

Про це повідомила очільниця Івано-Франківської обласної військової адміністрації Світлана Онищук.

За інформацією Служби відновлення та розвитку інфраструктури в Івано-Франківській області, дорожники цього тижня працюють на кількох ключових напрямках, тому введено обмеження руху транспорту на Прикарпатті.

Зокрема, на автодорозі Н-10 Стрий – Мамалига ведуться роботи з впорядкування дорожніх знаків та очищення узбіч від сміття й рослинності. На маршруті Н-09 Мукачево – Львів проводиться ліквідація порослі на узбіччях для покращення оглядовості та безпеки руху.

На дорозі Р-24 Татарів – Кам’янець-Подільський у селі Мишин здійснюють ремонт дорожнього покриття в зоні зсуву. На напрямку Р-20 Тязів – Косів – Старі Кути, а саме в селах Джурів і Новоселиця, триває ліквідація аварійної ямковості.

Крім того, на ділянці траси Р-84 Бібрка – Калуш – Бурштин виконуються роботи з ямкового ремонту дорожнього полотна між Калушем і Войниловом, а також проводиться скошування порослі для забезпечення кращої видимості.

На дорозі Т-09-02 Креховичі – Дзвиняч у межах сіл Дуба та Перегінське проводять ремонт ямковості, оновлюють системи водовідведення на мостових переходах та впорядковують узбіччя.

На маршруті Т-09-04 Озеряни – Кути, зокрема в селах Гвіздець та Балинці, триває ліквідація ямковості для підвищення безпеки та зручності пересування транспорту.

Варто враховувати, що під час виконання ремонтних робіт на вказаних ділянках можливі часткові обмеження руху транспорту на Прикарпатті. Водіїв закликають бути уважними, дотримуватись тимчасових знаків організації дорожнього руху та планувати маршрути заздалегідь.

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