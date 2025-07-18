Дорожники на этой неделе работают по нескольким ключевым направлениям, поэтому введено ограничение движения транспорта на Прикарпатье.

Активно продолжаются ремонтные работы на автомобильных дорогах общегосударственного значения, поэтому введено ограничение движения транспорта в Прикарпатье, сообщает Politeka.net.

Об этом сообщила глава Ивано-Франковской областной военной администрации Светлана Онищук.

По информации Службы восстановления и развития инфраструктуры в Ивано-Франковской области, дорожники на этой неделе работают на нескольких ключевых направлениях, поэтому введено ограничение движения транспорта в Прикарпатье.

В частности, на автодороге Н-10 Стрый – Мамалыга ведутся работы по упорядочению дорожных знаков и очистке сбоку от мусора и растительности. На маршруте Н-09 Мукачево – Львов проводится ликвидация поросли на обочинах для улучшения обзорности и безопасности движения.

На дороге Р-24 Татаров – Каменец-Подольский в селе Мишин производят ремонт дорожного покрытия в зоне оползня. На направлении Р-20 Тязов – Косов – Старые Куты, а именно в селах Джуров и Новоселица, идет ликвидация аварийной ямочности.

Кроме того, на участке трассы Р-84 Бибрка – Калуш – Янтарь выполняются работы по ямочному ремонту дорожного полотна между Калушем и Войниловом, а также производится скашивание поросли для обеспечения лучшей видимости.

На дороге Т-09-02 Креховичи – Дзвиняч в пределах сел Дуба и Перегинское производят ремонт ямочности, обновляют системы водоотвода на мостовых переходах и упорядочивают обочину.

На маршруте Т-09-04 Озеряне – Куты, в частности в селах Гвоздец и Балынцы, идет ликвидация ямочности для повышения безопасности и удобства передвижения транспорта.

Следует учитывать, что при выполнении ремонтных работ на указанных участках возможны частичные ограничения движения транспорта в Прикарпатье. Водителей призывают быть внимательными, соблюдать временные знаки организации дорожного и планировать маршруты заранее.

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