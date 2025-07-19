Місцеві жителі можуть зіштовхнутися з дефіцитом овочів у Дніпропетровській області, тому розповідаємо, що про це думають експерти.

Дефіцит овочів у Дніпропетровській області стає дедалі реальнішою проблемою, повідомляє Politeka.

Як йдеться у декадному звіті, який опублікували фахівці Укргідрометеоцентру, через складні погодні умови фермери вже фіксують затримку росту культур і побоюються провалу сезону.

Особливо постраждали східні райони, де град пошкодив посіви, а волога в ґрунті критично низька. Тож дефіцит овочів у Дніпропетровській області напряму пов’язаний із нестабільною погодою.

У червні ситуація склалася складна по всій Україні. У південних регіонах панує жорстка посуха. У центрі та на сході не вистачає вологи, а дощі, які подекуди йшли, були нетривалими або навіть шкідливими, бо супроводжувалися градом.

Через спеку вдень, холодні ночі та зливи рослини в’януть і не розвиваються нормально. Це вже зараз погіршує прогнози щодо майбутнього врожаю.

У нашому регіоні, зокрема в Синельниківському, Самарському та Павлоградському районах, 23 червня випав град із діаметром понад 5 міліметрів. Через це в багатьох місцях були знищені або серйозно пошкоджені посіви картоплі і баштанних.

Фермери говорять про втрати, які цього сезону буде складно компенсувати. На сході й у центрі, крім граду, великою проблемою є серйозна нестача вологи. У верхніх шарах ґрунту фіксується пригнічення вегетації. Рослини в’януть серед білого дня, листя скручується й жовтіє.

Експерти кажуть, що зважаючи на ситуацію, дефіцит овочів у Дніпропетровській області можливий і це може призвести до зростання цін на продукцію на внутрішньому ринку.

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