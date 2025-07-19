Местные жители могут столкнуться с дефицитом овощей в Днепропетровской области, потому рассказываем, что об этом думают эксперты.

Дефицит овощей в Днепропетровской области становится все более реальной проблемой, сообщает Politeka.

Как говорится в декадном отчете, опубликованном специалистами Укргидрометеоцентра, из-за сложных погодных условий фермеры уже фиксируют задержку роста культур и опасаются провала сезона.

Особенно пострадали восточные районы, где град повредил посевы, а влага в почве критически низкая. Поэтому дефицит овощей в Днепропетровской области напрямую связан с нестабильной погодой.

В июне ситуация сложилась сложной по всей Украине. В южных регионах царит жесткая засуха. В центре и на востоке не хватает влаги, а дожди, которые иногда шли, были непродолжительными или даже вредными, потому что сопровождались градом.

Из-за жары днем, холодные ночи и ливни растения увядают и не развиваются нормально. Это уже сейчас ухудшает прогнозы по будущему урожаю.

В нашем регионе, в частности в Синельниковском, Самарском и Павлоградском районах, 23 июня выпал град диаметром более 5 миллиметров. Поэтому во многих местах были уничтожены или серьезно повреждены посевы картофеля и бахчевых.

Фермеры говорят о потерях, которые в этом сезоне будет сложно компенсировать. На востоке и в центре, кроме града, серьезная нехватка влаги. В верхних слоях почвы фиксируется угнетение вегетации. Растения увядают среди бела дня, листья скручиваются и желтеют.

Эксперты говорят, что ввиду ситуации дефицит овощей в Днепропетровской области возможен и это может привести к росту цен на продукцию на внутреннем рынке.

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