Нова система оплати проїзду у Кропивницькому передбачає впровадження електронного квитка, повідомляє Politeka.

Відповідний проєкт рішення з'явився на офіційному сайті міської ради.

Нова система оплати проїзду у Кропивницькому офіційно стартує після затвердження низки документів. Зокрема, йдеться про прийняття положення про конкурсну комісію, яка визначить оператора для впровадження електронного квитка.

Окрім цього, міська влада має затвердити умови проведення конкурсу, а також склад самої комісії, яка забезпечить належний процес вибору компанії-оператора.

Нова система оплати проїзду у Кропивницькому передбачає запровадження кількох видів тарифних пакетів. Усі вони будуть розраховані на різні категорії пасажирів.

Наприклад, деякі пакети діятимуть протягом визначеного часу. Це може бути тиждень, місяць або цілий рік. Інші ж передбачають конкретну кількість поїздок, яку буде списано з рахунку. Передбачено й варіант із гаманцем, де пасажир поповнює рахунок, а кошти автоматично списуються після кожної поїздки.

Окремо варто згадати про пільгові пакети. Для учнів, студентів та пасажирів, які мають право на пільгове пересування громадським транспортом, планують встановити обмеження. Зокрема, не більше двох поїздок на день та максимум 60 - протягом одного місяця. Час дії такого пакета обмежений.

Ці деталі будуть остаточно затверджені виконавчим комітетом після обговорення. Також в рішенні прописано, як саме відбуватиметься поповнення рахунку. Передбачена можливість поповнення через термінали в місті, в офісі компанії, що обслуговує дану ініціативу, а також через інтернет за допомогою сайту оператора.

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