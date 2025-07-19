Местных жителей предупредили о введении новой системы оплаты проезда в Кропивницком, так что рассказываем все детали.

Новая система оплаты проезда в Кропивницком предусматривает введение электронного билета, сообщает Politeka.

Соответствующий проект решения появился на официальном сайте городского совета.

Новая система оплаты проезда в Кропивницком официально стартует после утверждения ряда документов. В частности, речь идет о принятии положения о конкурсной комиссии, которая определит оператора по внедрению электронного билета.

Кроме того, городские власти должны утвердить условия проведения конкурса, а также состав самой комиссии, которая обеспечит надлежащий процесс выбора компании-оператора.

Новая система оплаты проезда в Кропивницком предусматривает введение нескольких видов тарифных пакетов. Все они будут рассчитаны на разные категории пассажиров.

Например, некоторые пакеты будут действовать в течение определенного времени. Это может быть неделя, месяц или круглый год. Другие же предполагают конкретное количество поездок, которое будет списано со счета. Предусмотрен вариант с кошельком, где пассажир пополняет счет, а средства списываются автоматически после каждой поездки.

Отдельно следует упомянуть о льготных пакетах. Для учащихся, студентов и пассажиров, имеющих право на льготное передвижение по общественному транспорту, планируют установить ограничения. В частности, не более двух поездок в день и максимум 60 – в течение одного месяца. Время действия такого пакета ограничено.

Эти детали будут окончательно утверждены Исполнительным комитетом после обсуждения. Также в решении прописано, как именно будет происходить пополнение счета. Предусмотрена возможность пополнения через терминалы в городе, в офисе обслуживающей эту инициативу компании, а также через интернет с помощью сайта оператора.

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