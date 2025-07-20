Окремий вид гуманітарної допомоги для пенсіонерів у Сумській області охоплює евакуацію та психосоціальну підтримку.

Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Сумській області надається благодійним фондом "Рокада" в межах нового проєкту, повідомляє Politeka.net.

Про це йдеться на сайті організації.

Благодійний фонд «Рокада» у співпраці з Норвезькою радою у справах біженців (NRC) реалізує проєкт гуманітарної підтримки, спрямований на гуманітарну допомогу для пенсіонерів у Сумській області.

Одним із ключових напрямів роботи в межах ініціативи є надання підтримки на ремонт житла. Представники фонду «Рокада» проводять відбір учасників, здійснюють перевірку наданої інформації та оформлюють необхідні документи. Фінансування забезпечує NRC. Отримані кошти можна буде використати на базове відновлення житлових умов, зокрема герметизацію приміщень, заміну скла та вікон, частковий ремонт покрівлі, санвузлів або косметичне оновлення пошкоджених поверхонь.

Окремий вид гуманітарної допомоги для пенсіонерів у Сумській області охоплює евакуацію та психосоціальну підтримку.

У рамках цього напрямку заплановані:

організація соціального транспорту на території Сумщини для полегшення евакуації;

надання індивідуальної та групової психологічної підтримки;

проведення інформаційних кампаній про порядок евакуації.

Керівниця проєкту Ольга Юрченко підкреслює, що ця ініціатива поєднує невідкладну матеріальну допомогу з довгостроковими заходами підтримки місцевих громад. Проєкт має на меті відновлення життєвого простору, підвищення безпеки, зміцнення психологічної стійкості мешканців та посилення соціальної згуртованості в умовах тривалої нестабільності.

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