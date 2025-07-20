Отдельный вид гуманитарной помощи для пенсионеров в Сумской области включает эвакуацию и психосоциальную поддержку.

Гуманитарная помощь для пенсионеров в Сумской области предоставляется благотворительным фондом "Рокада" в рамках нового проекта, сообщает Politeka.net.

Об этом идет речь на сайте организации.

Благотворительный фонд "Рокада" в сотрудничестве с Норвежским советом по делам беженцев (NRC) реализует проект гуманитарной поддержки, направленный на гуманитарную помощь для пенсионеров в Сумской области.

Одним из ключевых направлений работы в рамках инициативы является содействие ремонта жилья. Представители фонда «Рокада» проводят отбор участников, проверяют предоставленную информацию и оформляют необходимые документы. Финансирование обеспечивает NRC. Вырученные средства можно будет использовать на базовое восстановление жилищных условий, в частности герметизацию помещений, замену стекла и окон, частичный ремонт кровли, санузлов или косметическое обновление поврежденных поверхностей.

Отдельный вид гуманитарной помощи для пенсионеров Сумской области охватывает эвакуацию и психосоциальную поддержку.

В рамках этого направления запланированы:

организация социального транспорта территории Сумщины для облегчения эвакуации;

предоставление индивидуальной и групповой психологической поддержки;

проведение информационных кампаний о порядке эвакуации

Руководитель проекта Ольга Юрченко подчеркивает, что эта инициатива объединяет неотложную материальную помощь с долгосрочными мерами поддержки местных общин. Целью проекта является восстановление жизненного пространства, повышение безопасности, укрепление психологической устойчивости жителей и усиление социальной сплоченности в условиях длительной нестабильности.

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