Гуманитарная помощь для пенсионеров в Сумской области предоставляется благотворительным фондом "Рокада" в рамках нового проекта, сообщает Politeka.net.
Об этом идет речь на сайте организации.
Благотворительный фонд "Рокада" в сотрудничестве с Норвежским советом по делам беженцев (NRC) реализует проект гуманитарной поддержки, направленный на гуманитарную помощь для пенсионеров в Сумской области.
Одним из ключевых направлений работы в рамках инициативы является содействие ремонта жилья. Представители фонда «Рокада» проводят отбор участников, проверяют предоставленную информацию и оформляют необходимые документы. Финансирование обеспечивает NRC. Вырученные средства можно будет использовать на базовое восстановление жилищных условий, в частности герметизацию помещений, замену стекла и окон, частичный ремонт кровли, санузлов или косметическое обновление поврежденных поверхностей.
Отдельный вид гуманитарной помощи для пенсионеров Сумской области охватывает эвакуацию и психосоциальную поддержку.
В рамках этого направления запланированы:
- организация социального транспорта территории Сумщины для облегчения эвакуации;
- предоставление индивидуальной и групповой психологической поддержки;
- проведение информационных кампаний о порядке эвакуации
Руководитель проекта Ольга Юрченко подчеркивает, что эта инициатива объединяет неотложную материальную помощь с долгосрочными мерами поддержки местных общин. Целью проекта является восстановление жизненного пространства, повышение безопасности, укрепление психологической устойчивости жителей и усиление социальной сплоченности в условиях длительной нестабильности.
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