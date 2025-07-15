Грошова допомога для пенсіонерів у Сумській області від ООН є можливістю отримати фінансову підтримку для покриття базових потреб.

Грошова допомога для пенсіонерів у Сумській області від УВКБ ООН залишається актуальною підтримкою для вразливих категорій населення, повідомляє Politeka.

Таку інформацію надають в офіційному телеграм-каналі.

З 14 по 18 липня 2025 року мобільні групи УВКБ ООН здійснять виїзди до кількох громад регіону для реєстрації на програму одноразових виплат. Прийом здійснюється виключно за попереднім записом, тому мешканцям варто завчасно подбати про місце в черзі.

У середу, 16 липня, реєстраційна група працюватиме в селі Липова Долина (Липоводолинська ТГ). Місце прийому — ЦНАП на вул. Полтавська, 17. Прийом триватиме з 11:00 до 15:00. Наступного дня, у четвер, 17 липня, команда вирушить до Лебедина (Лебединська ТГ). Зустріч відбудеться за адресою: площа Соборна, 32 (відділ культури та туризму). Години роботи — з 10:30 до 15:30.

П’ятниця, 18 липня, буде присвячена одразу двом населеним пунктам Бездрицької територіальної громади. Зранку, з 10:00 до 12:30, відбуватиметься прийом жителів села Бездрик за адресою: вул. Жовтнева, 2. Після обіду, з 13:00 до 14:30, реєстрація триватиме у селі Токарі на вул. Центральна, 2.

Запис у чергу здійснюється телефоном через пункт збору даних у місті Суми — за номером 063 182 68 38. Співробітники консультують у будні з 9:00 до 16:00.

Грошова допомога для пенсіонерів у Сумській області — це можливість для українців отримати фінансову підтримку для покриття базових потреб. Програма доступна для осіб, які відповідають встановленим критеріям вразливості, включаючи літніх людей, родини з дітьми та осіб з особливими потребами.