Денежная помощь для пенсионеров в Сумской области от ООН является возможностью получить финансовую поддержку для покрытия базовых потребностей.

Денежная помощь для пенсионеров в Сумской области от УВКБ ООН остается актуальной поддержкой для уязвимых категорий населения, сообщает Politeka.

Такую информацию предоставляют в официальном телеграмм-канале.

С 14 по 18 июля 2025 года мобильные группы УВКБ ООН осуществят выезды в несколько общин региона для регистрации на программу единовременных выплат. Прием осуществляется исключительно по предварительной записи, поэтому жильцам следует заблаговременно позаботиться о месте в очереди.

В среду, 16 июля, регистрационная группа будет работать в селе Липовая Долина (Липоводолинская ТГ). Место приема – ЦНАП на ул. Полтавская, 17. Прием продлится с 11:00 до 15:00. На следующий день, в четверг, 17 июля, команда отправится в Лебедин (Лебединская ТГ). Встреча состоится по адресу площадь Соборная, 32 (отдел культуры и туризма). Часы работы - с 10:30 до 15:30.

Пятница, 18 июля, будет посвящена сразу двум населенным пунктам Бездрицкой территориальной громады. Утром, с 10:00 до 12:30, пройдет прием жителей села Бездрик по адресу: ул. Октябрьская, 2. После обеда, с 13:00 до 14:30, регистрация продлится в селе Токари на ул. Центральная, 2

Запись в очередь осуществляется по телефону через пункт сбора данных в городе Сумы — по номеру 063 182 68 38. Сотрудники консультируют в будни с 9:00 до 16:00.

Денежная помощь для пенсионеров в Сумской области – это возможность для украинцев получить финансовую поддержку для покрытия базовых нужд. Программа доступна для лиц, отвечающих установленным критериям уязвимости, включая пожилых людей, семьи с детьми и лиц с особыми потребностями.

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