Рекомендується заздалегідь взяти до уваги графік відключення води в Сумах та подбати про наявність необхідного запасу для щоденного використання.

Графік відключення води в Сумах свідчить про тимчасову зупинку гарячого водопостачання, що триватиме протягом двох тижнів, повідомляє Politeka.

На сайті Сумської міської військової адміністрації зазначено, що постачання припиняється із 14 по 28 липня 2025 року.

Призупинення надання послуги пов’язане з проведенням етапних перевірок теплових мереж на надійність та цілісність шляхом підвищення тиску. Такі заходи проводяться щороку в літній період і мають на меті забезпечити безперебійну роботу системи під час наступного опалювального сезону.

Відключення охоплять значну частину обласного центру. Без гарячого водозабезпечення тимчасово залишаться будинки, розташовані на проспектах Михайла Лушпи, Свободи, Тараса Шевченка, а також на вулицях Героїв Крут, Харківській, Івана Сірка, Воскресенській, Герасима Кондратьєва, Привокзальній, Сергія Табали (Сєвєра), Троїцькій,.

А також: Покровській, Збройних Сил України, Петропавлівській, Шишкарівській, Тополянській, 2-й Залізничній, Британській, Серпневій, Охтирській, Миру, Юрія Вєтрова, Миколи Сумцова, Марко Вовчок, Нижньосироватській, а також на майдані Незалежності та у провулку Лікаря Зіновія Красовицького.

Виконавці робіт запевняють, що всі процеси проводяться відповідно до графіка та з дотриманням вимог безпеки.

Споживачів просять поставитися з розумінням до тимчасових незручностей і врахувати зміни в побутових планах.

Рекомендується заздалегідь взяти до уваги графік відключення води в Сумах та подбати про наявність необхідного запасу для щоденного використання.

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