Подорожчання продуктів у Сумах відображає загальну тенденцію зростання розцінок на імпортні та локальні товари.

Подорожчання продуктів у Сумах торкнулося кави, зокрема популярного бренду Nescafe Gold, повідомляє Politeka.

Середня вартість упаковки 210 грамів у мережі Auchan станом на 1 липня становить 547,20 грн, що на 113,20 більше порівняно з початком червня, коли вартість була близько 434 гривень. Таке стрімке зростання цін відбулося після 18 червня і зберігається стабільним до початку липня.

Індекс споживчих цін свідчить, що до середини місяця вартість залишалась на рівні 434 гривень, а вже з 19 червня почала швидко зростати, досягаючи максимуму 563,70 наприкінці червня.

Водночас, у місцевій мережі супермаркетів АТБ у Сумах також відзначаються досить високі розцінки на цей товар: «Кава зі Львова» натуральна смажена мелена (240 г) коштує 232,30 грн за упаковку, кава еспресо натуральна (240 г) – 197,70 грн, а кава зі Львова з ароматом «Ірландський крем» (225 г) – 259,90 грн.

Подорожчання продуктів у Сумах відображає загальну тенденцію зростання розцінок на імпортні та локальні кавові товари.

Експерти пов’язують це з кількома факторами: підвищенням вартості сировини, логістичними витратами, а також впливом валютних коливань. Для споживачів це означає необхідність уважніше ставитися до вибору покупок та шукати вигідні пропозиції в магазинах.

Отже, жителям Сумської області варто готуватися до того, що розцінки на цей товар в найближчі місяці можуть залишатися високими або навіть продовжувати зростати. Відстеження цін та акційних пропозицій допоможе українцям зберегти сімейний бюджет і не відмовлятися від улюбленого напою.

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