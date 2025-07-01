Грошова допомога у Сумській області передбачена не лише для пенсіонерів.

Грошова допомога для пенсіонерів у Сумській області надається у вигляді додаткових виплат від Всесвітньої продовольчої програми ООН, повідомляє Politeka.net.

Розповідаємо, що відомо про ці виплати.

Із серпня 2023 року в Україні реалізується важливий соціальний проєкт, який об'єднав зусилля Міністерства соціальної політики, Пенсійного фонду та Всесвітньої продовольчої програми ООН (WFP). Його мета — надати грошову допомогу українцям, які опинилися у надзвичайно вразливому становищі через війну.

Завдяки цій ініціативі, громадяни, що проживають у районах активних або потенційних бойових дій, мають низький рівень доходів і не отримують допомоги від інших міжнародних організацій, можуть розраховувати на додаткову фінансову підтримку.

Програму продовжено до кінця липня 2025 року. Грошова допомога у Сумській області передбачена не лише для пенсіонерів. Вона також охоплює такі категорії:

особи, які не мають права на пенсію;

люди з інвалідністю;

діти з інвалідністю.

Скільки виплачують?

Сума грошової допомоги для пенсіонерів та інших категорій населення у Сумській області визначається індивідуально — як різниця між фактичною соціальною виплатою людини (пенсією або держдопомогою) та гарантованим мінімумом у 3250 грн. Наприклад, якщо особа отримує 2700 грн, то додатково вона отримає ще 550 грн.

Жодних заяв чи реєстрацій не потрібно.

Допомога нараховується автоматично тим самим способом, яким людина вже отримує основну виплату — на банківську картку або через «Укрпошту».

Щомісяця близько 315 тисяч українців отримують у межах цієї ініціативи понад 216 мільйонів гривень. Загальна сума підтримки, наданої з моменту запуску проєкту, вже перевищила 5 мільярдів гривень.

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