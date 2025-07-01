Денежная помощь в Сумской области предусмотрена не только для пенсионеров.

Денежная помощь для пенсионеров в Сумской области предоставляется в виде дополнительных выплат Всемирной продовольственной программы ООН, сообщает Politeka.net.

Рассказываем, что известно об этих выплатах.

С августа 2023 года в Украине реализуется важный социальный проект, объединивший усилия Министерства социальной политики, Пенсионного фонда и Всемирной продовольственной программы ООН (WFP). Его цель — предоставить денежную помощь украинцам, оказавшимся в чрезвычайно уязвимом положении из-за войны.

Благодаря этой инициативе граждане, проживающие в районах активных или потенциальных боевых действий, имеют низкий уровень доходов и не получают выплат от других международных организаций, могут рассчитывать на дополнительную финансовую поддержку.

Программа продлена до конца июля 2025 года. Денежная помощь в Сумской области предусмотрена не только пенсионерам. Она также охватывает следующие категории:

лица, не имеющие права на пенсию;

люди с инвалидностью;

дети с инвалидностью.

Сколько выплачивают?

Сумма денежной помощи для пенсионеров и других категорий населения в Сумской области определяется индивидуально - как разница между фактической социальной выплатой человека (пенсией или госпомощью) и гарантированным минимумом в 3250 грн. Например, если человек получает 2700 грн., то дополнительно он получит еще 550 грн.

Никаких заявлений или регистраций не требуется.

Она начисляется автоматически тем же способом, каким человек уже получает основную выплату — на банковскую карту или через «Укрпочту».

Ежемесячно около 315 тысяч украинцев получают в рамках этой инициативы более 216 миллионов гривен. Общая сумма поддержки, предоставленной с момента запуска проекта, уже превысила 5 миллиардов гривен.

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