Подорожание продуктов в Сумах отражает общую тенденцию роста цен на импортные и локальные товары.

Подорожание продуктов в Сумах коснулось кофе, в том числе популярного бренда Nescafe Gold, сообщает Politeka.

Средняя стоимость упаковки 210 граммов в сети Auchan на 1 июля составляет 547,20 грн, что на 113,20 больше по сравнению с началом июня, когда стоимость была около 434 гривен. Такой стремительный рост цен произошел после 18 июня и сохраняется стабильным в начале июля.

Индекс потребительских цен свидетельствует, что к середине месяца стоимость оставалась на уровне 434 гривен, а уже с 19 июня начала быстро расти, достигая максимума 563,70 в конце июня.

Вместе с тем, в местной сети супермаркетов АТБ в Сумах также отмечаются достаточно высокие расценки на этот товар: «Кофе из Львова» натуральный жареный молотый (240 г) стоит 232,30 грн за упаковку, кофе эспрессо натуральный (240 г) – 197,70 грн, а «кофе из Львова» 259,90 грн.

Подорожание продуктов в Сумах отражает общую тенденцию роста цен на импортные и локальные кофейные товары.

Эксперты увязывают это с несколькими факторами: повышением стоимости сырья, логистическими затратами, а также влиянием валютных колебаний. Для потребителей это означает необходимость более внимательно относиться к выбору покупок и искать выгодные предложения в магазинах.

Следовательно, жителям Сумской области следует готовиться к тому, что расценки на этот товар в ближайшие месяцы могут оставаться высокими или даже продолжать расти. Отслеживание цен и акционных предложений поможет украинцам сохранить семейный бюджет, но также не отказываться от любимого напитка.

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