Рекомендуется предварительно учитывать график отключения воды в Сумах и позаботиться о наличии необходимого запаса для ежедневного использования.

График отключения воды в Сумах свидетельствует о временной остановке горячего водоснабжения, которая продлится в течение двух недель, сообщает Politeka.

На сайте Сумской городской военной администрации отмечено, что поставки прекращаются с 14 по 28 июля 2025 года.

Остановка предоставления услуги связана с проведением этапных проверок тепловых сетей на надежность и целостность путем повышения давления. Такие мероприятия проводятся ежегодно в летний период и преследуют цель обеспечить бесперебойную работу системы во время следующего отопительного сезона.

Отключения охватят значительную часть областного центра. Без горячего водоснабжения временно останутся дома, расположенные на проспектах Михаила Лушпы, Свободы, Тараса Шевченко, а также на улицах Героев Крут, Харьковской, Ивана Сирко, Воскресенской, Герасима Кондратьева, Привокзальной, Сергея Табалы (Севера), Троицкой.

А также: Покровской, Вооруженных Сил Украины, Петропавловской, Шишкаровской, Тополянской, 2-й Железнодорожной, Британской, Августовской, Ахтырской, Мира, Юрия Ветрова, Николая Сумцова, Марко Вовчок, Нижнесыроватской, а также на площади Независимости и в площади Независимости.

Исполнители работ уверяют, что все процессы проводятся в соответствии с графиком и соблюдением требований безопасности.

Потребителей просят отнестись с пониманием временных неудобств и учесть изменения в бытовых планах.

Рекомендуется предварительно учитывать график отключения воды в Сумах и позаботиться о наличии необходимого запаса для ежедневного использования.

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