Очікується, що стабілізація ситуації з дефіцитом продуктів у Запоріжжі відбудеться не раніше осені.

Дефіцит продуктів у Запоріжжі може стати серйозною проблемою цього літа, повідомляє Politeka.

За словами аналітиків аграрного ринку, вже найближчими тижнями вітчизняні торгові мережі можуть стикнутися з нестачею сезонних фруктів, особливо черешні, персиків і абрикос. Основними чинниками, що спровокували зменшення пропозиції, стали складні погодні умови, перебої з поставками імпортної продукції та зростання витрат на вирощування.

Навесні значну частину врожаю пошкодили заморозки, які пройшли у критичний для садів період. Через це в багатьох регіонах формування плодів відбулося неповноцінно, або й зовсім зупинилося. Паралельно аграрії зіштовхнулися з суттєвим підвищенням вартості засобів для обробки культур, добрив та пального, що додатково позначилося на собівартості вирощених фруктів.

Складності виникли й на етапі логістики. Імпорт скоротився через проблеми на митницях та подорожчання транспортування. Постачання продукції з Туреччини, Іспанії та Греції втратило регулярність. У результаті полиці супермаркетів можуть залишитися без звичних літніх товарів або наповнитися дорогим імпортом.

Аналітики стверджують: при збереженні поточної динаміки ціни на окремі фрукти зростуть на 30–50% у порівнянні з минулим роком. У регіонах, де вже фіксується обмежена пропозиція, вартість черешні перевищує 160 гривень за кілограм.

Експерти радять споживачам звертати увагу на альтернативи: консервовані або заморожені продукти мають довший термін зберігання та доступніші ціни. Також варто врахувати, що невелике зростання торкнулося й інших культур — приміром, ціни на картоплю нового врожаю підвищилися вже на 13%, що аналітики вважають сезонним явищем.

Джерело: fbc.biz.ua

