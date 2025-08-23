Ожидается, что стабилизация ситуации с дефицитом продуктов в Запорожье произойдет не раньше осени.

Дефицит продуктов в Запорожье может стать серьезной проблемой нынешним летом, сообщает Politeka.

По словам аналитиков аграрного рынка, уже в ближайшие недели отечественные торговые сети могут столкнуться с нехваткой сезонных фруктов, особенно черешни, персиков и абрикосов. Основными факторами, спровоцировавшими уменьшение предложения, стали сложные погодные условия, перебои с поставками импортной продукции и рост затрат на выращивание.

Весной значительную часть урожая повредили заморозки, прошедшие в критический период. Поэтому во многих регионах формирование плодов произошло неполноценно, или совсем остановилось. Параллельно аграрии столкнулись с существенным повышением стоимости средств обработки культур, удобрений и горючего, что дополнительно отразилось на себестоимости выращенных фруктов.

Сложности возникли и на современном этапе логистики. Импорт сократился из-за проблем на таможнях и удорожании транспортировки. Поставка продукции из Турции, Испании и Греции утратила регулярность. В результате полки супермаркетов могут остаться без привычных летних товаров или наполниться дорогим импортом.

Аналитики утверждают, что при сохранении текущей динамики цены на отдельные фрукты вырастут на 30–50% по сравнению с прошлым годом. В регионах, где уже фиксируется ограниченное предложение, стоимость черешни превышает 160 гривен за килограмм.

Эксперты советуют потребителям обращать внимание на альтернативы: консервированные или замороженные продукты имеют более длительный срок хранения и более доступные цены. Также стоит учесть, что небольшой рост затронул и другие культуры — например, цены на картофель нового урожая повысились уже на 13%, что аналитики считают сезонным явлением.

