Слідкуйте за оновленнями, щоб знати актуальну інформацію щодо графіків відключення світла у Дніпрі.

Українців повідомляють про графік відключення світла у Дніпрі, який передбачає планові ремонтні роботи на електромережах у різних районах міста протягом трьох днів, передає Politeka.

Таку інформацію надають в ПрАТ "ПЕЕМ ЦЕК".

15 липня з 08:00 до 18:00 без електропостачання залишаться будинки за адресами: вул. Василя Сліпака, 50 та 52; вул. Інженерна, 1 і 3; проспект Богдана Хмельницького, непарні будинки від 111 до 117; вул. Енергетична, 20Б і 25; а також вул. Макарова, будинки 18А, 18К, 22, 23, 26 і 32.

Наступного дня, 16 липня, в зазначений час, електропостачання буде тимчасово припинене за такими адресами: вул. Квартальна, 23 і 23К; вул. Робоча, 152 та 162; вул. Фабрично-заводська, 23; а також проспект Олександра Поля, 98Б, 98Г, 102, 102А, 102Г і 102Д.

На 17 липня з 08:00 до 18:00 заплановані відключення по провулку Джинчарадзе, будинки 4 і 8.

Причиною тимчасових відключень є необхідність проведення технічного обслуговування та ремонту обладнання, що забезпечує надійну роботу електромереж.

Жителів просять заздалегідь підготуватися до тимчасових незручностей і дотримуватися рекомендацій для безпеки.

Слідкуйте за оновленнями на офіційних ресурсах міста та енергопостачальних компаній, щоб знати актуальну інформацію щодо графіків відключення світла у Дніпрі.

До слова, не буде електрики і в Дніпропетровській області. Зокрема, у селищах Черкаське, Губиниха, Надеждівка, Лозуватка, Новоганнівка, Грузьке, Дніпровське роботи триватимуть майже щоденно з 14 по 17-те. Також знеструмлення очікуються у містах Павлоград, Кам’янське, Кривий Ріг, Жовті Води. В останньому, крім робіт, з 14 по 17-те також безоплатно замінюватимуть лічильники на сучасні багатозонні пристрої з системою АСКОЕ.

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