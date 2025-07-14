Нова система оплати проїзду у Дніпропетровській області передбачає, що пасажити можуть купувати квитки без готівки, повідомляє Politeka.

Місцеві можуть розраховуватися за пересування містом через оновлений мобільний застосунок «єДніпро», що підтримує картки будь-якого банку України. Нова система оплати проїзду у Дніпропетровській області покликана зробити транспорт більш сучасним і доступним.

Володимир Сусленков, заступник директора КП «Дніпровський електротранспорт», нагадав, що історія безготівкових розрахунків у Дніпрі почалася ще у 2017 році, коли робилися перші кроки з впровадження таких технологій.

Вже тоді пасажирам пропонували QR-коди, проте сьогодні все стало ще зручнішим. Сусленков наголосив, що з п’ятого квітня в комунальному транспорті залишилися QR-коди, за допомогою яких можна купити квиток. Відмінність у тому, що тепер немає жодних обмежень на банк і зробити цю дію можна через «єДніпро».

Щоб скористатися новою системою оплати проїзду у Дніпропетровській області, потрібно завантажити застосунок з AppStore або Google Play, пройти реєстрацію або увійти через номер телефону. Далі пасажир просто сканує QR у транспорті через спеціальний віджет на головній сторінці або через розділ «Транспорт».

Вибір способу купівлі квитка залишається за користувачем — можна розрахуватися без додавання картки, скористатися Google Pay чи Apple Pay. Крім того, у додатку доступні проїзні квитки на 1, 7 та 30 діб, що дає можливість пасажирам заощаджувати час і гроші.

Для тих, хто має питання з реєстрацією чи використанням додатку, працює гаряча лінія, де допоможуть швидко розібратися з усіма нюансами.

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