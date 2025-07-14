Новая система оплаты проезда в Днепропетровской области предусматривает, что пассажиры могут покупать билеты без наличных денег, сообщает Politeka.

Местные могут рассчитываться за передвижение по городу через обновленное мобильное приложение «еДнепр», поддерживающее карточки любого банка Украины. Новая система оплаты проезда в Днепропетровской области призвана сделать транспорт более современным и доступным.

Владимир Сусленков, заместитель директора КП "Днепровский электротранспорт", напомнил, что история безналичных расчетов в Днепре началась еще в 2017 году, когда делались первые шаги по внедрению таких технологий.

Уже тогда пассажирам предлагали QR-коды, однако сегодня все стало удобнее. Сусленков подчеркнул, что с 5 апреля в коммунальном транспорте остались QR-коды, с помощью которых можно купить билет. Отличие в том, что теперь нет никаких ограничений на банк и сделать это действие можно через «Днепр».

Чтобы воспользоваться новой системой оплаты проезда в Днепропетровской области, нужно загрузить приложение с AppStore или Google Play, пройти регистрацию или войти по телефону. Далее пассажир просто сканирует QR в транспорте через специальный виджет на главной странице или раздел «Транспорт».

Выбор способа покупки билета остается за пользователем – можно рассчитаться без добавления карты, воспользоваться Google Pay или Apple Pay. Кроме того, в приложении доступны проездные билеты на 1, 7 и 30 суток, что позволяет пассажирам экономить время и деньги.

Для тех, кто имеет вопрос о регистрации или использовании приложения, работает горячая линия, где помогут быстро разобраться со всеми нюансами.

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