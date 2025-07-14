Следите за обновлениями, чтобы узнать актуальную информацию о графиках отключения света в Днепре.

Украинцы сообщают о графике отключения света в Днепре, который предусматривает плановые ремонтные работы на электросетях в разных районах города в течение трех дней, передает Politeka.

Такую информацию предоставляют в ПрАТ "ПЕЕМ ЦЕК" .

15 июля с 08:00 до 18:00 без электроснабжения останутся дома по адресу ул. Василия Слипака, 50 и 52; ул. Инженерная, 1 и 3; проспект Богдана Хмельницкого, нечетные дома от 111 до 117; ул. Энергетическая, 20Б и 25; а также ул. Макарова, дома 18А, 18К, 22, 23, 26 и 32.

На следующий день, 16 июля, в указанное время электроснабжение будет временно прекращено по следующим адресам: ул. Квартальная, 23 и 23К; ул. Рабочая, 152 и 162; ул. Фабрично-заводская, 23; а также проспект Александра Поля, 98Б, 98Г, 102, 102А, 102Г и 102Д.

На 17 июля с 08:00 до 18:00 запланированы отключения по переулку Джинчарадзе, дома 4 и 8.

Причиной временных отключений является необходимость технического обслуживания и ремонта оборудования, обеспечивающего надежную работу электросетей.

Жителей просят заранее подготовиться к временным неудобствам и соблюдать рекомендации по безопасности.

Следите за обновлениями на официальных ресурсах города и энергоснабжающих компаний, чтобы узнать актуальную информацию о графиках отключения света в Днепре.

Кстати, не будет электричества и в Днепропетровской области. В частности, в поселках Черкасское, Губиниха, Надеждовка, Лозоватка, Новоганновка, Грузское, Днепровское работы будут продолжаться почти ежедневно с 14 по 17-е. Также обесточивание ожидается в городах Павлоград, Каменское, Кривой Рог, Желтые Воды. В последнем, кроме работ, с 14 по 17-е также будут бесплатно заменять счетчики на современные многозонные устройства с системой АСКОЭ.

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