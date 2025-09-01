Тема безкоштовне житло для ВПО в Дніпрі зараз надзвичайно актуальна, адже багато українців були втікати від війни до більш безпечних регіонів.

Безкоштовне житло для ВПО в Дніпрі передбачає різну державну допомогу, яка дає можливість отримати тимчасовий прихисток, повідомляє Politeka.

Як пишуть Факти, наразі безкоштовне житло для ВПО в Дніпрі надається завдяки державній програмі. Відповідно до її умов, люди можуть стати на квартирний облік і розраховувати на тимчасове або навіть довготривале проживання.

Для цього переселенці повинні зареєструватися у єдиній базі даних внутрішньо переміщених осб та подати відповідні документи до місцевих органів влади або Центру надання адміністративних послуг.

Проживання в такому домі надається на рік з можливістю продовження терміну. Крім того, за певних умов воно може стати безстроковим з подальшою приватизацією.

Важливо, що право на безкоштовне житло для ВПО в Дніпрі зберігається не тільки під час воєнного стану, а й ще півроку після його закінчення. При цьому користувачі сплачують лише комунальні послуги.

Пріоритет надається багатодітним сім’ям, людям з інвалідністю, пенсіонерам і вагітним жінкам, особливо якщо їхній попередній дім був зруйнований або непридатний для життя.

Процедура отримання даху над головою починається зі звернення переселенця із заявою. Документи розглядають місцеві органи влади, які ухвалюють рішення про постановку на квартирний облік. Важливо, що в облік автоматично включаються члени сім’ї заявника.

Окрім цього, для поліпшення житлових умов передбачено безстрокове користування квартирою із можливістю подальшої приватизації. Така опція доступна обмеженому колу: учасникам бойових дій, родинам загиблих захисників, дітям-сиротам, людям з інвалідністю внаслідок війни.

Джерело: Факти.

Останні новини України:

Нагадаємо, Politeka писала про підвищення тарифів на комунальні послуги з 1 липня.

Також Politeka писала про безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Полтавській області: кому гарантовано нададуть допомогу.

Крім того, Politeka розповідала про виплати для ВПО з 1 липня: які документи потрібні для оформлення допомоги.