Обмеження руху транспорту в Полтавській області запровадили з 9 липня через підвищену температуру повітря, передає Politeka.

Про це повідомила Служба відновлення та розвитку інфраструктури регіону.

На автодорозі Суми — Полтава з 10:00 до 22:00 щоденно діє тимчасова заборона руху для вантажівок масою понад 24 тонни та з навантаженням на вісь більше 7 тонн.

Мета такого рішення — збереження дорожнього покриття в умовах інтенсивної спеки, яка призводить до його пошкодження під тиском важкого транспорту. Заборона охоплює лише вищезазначені категорії великогабаритного транспорту, тому легкові автомобілі та інші види не підпадають під дію обмеження.

Водночас винятки стосуються транспортних засобів, які виконують критично важливі функції: перевозять небезпечні вантажі, швидкопсувні продукти, живу птицю або тварин. Також дозволяється рух машинам, задіяним у ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, перевезенні військового обладнання або товарів подвійного призначення.

Такі заходи відповідають чинним нормам безпеки, запобігають утворенню деформацій на асфальтовому покритті та сприяють продовженню експлуатаційного ресурсу доріг у спекотний сезон. Обмеження руху транспорту в Полтавській області залишатиметься чинним до стабілізації погодних умов.

До слова, у Дніпрі заборону на пересування ввели а вулиці Паторжинського.

Це пов’язано з необхідністю обрізки дерев на цій ділянці. Пересування по вулиці Паторжинського між вулицями Гоголя та Володимира Моссаковського буде перекрито на два дні — 19 та 20 липня. Відповідне розпорядження міського голови опубліковане на офіційному сайті міської ради, про це також повідомляє видання "Відомо".