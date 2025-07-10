Ограничение движения транспорта в Полтавской области будет действовать до стабилизации погодных условий.

Ограничение движения транспорта в Полтавской области было введено с 9 июля из-за повышенной температуры воздуха, передает Politeka.

Об этом сообщила Служба обновления и развития инфраструктуры региона.

На автодороге Сумы — Полтава с 10:00 до 22:00 ежедневно действует временный запрет движения грузовиков массой более 24 тонн и с нагрузкой на ось более 7 тонн.

Цель такого решения — сохранение дорожного покрытия в условиях интенсивной жары, которая приводит к его повреждению под давлением тяжелого транспорта. Запрет охватывает только вышеуказанные категории крупногабаритного транспорта, поэтому легковые автомобили и другие виды не подпадают под ограничение.

В то же время исключения касаются транспортных средств, выполняющих критически важные функции: перевозят опасные грузы, скоропортящиеся продукты, живую птицу или животных. Также разрешается движение машин, задействованных в ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, перевозке военного оборудования или товаров двойного назначения.

Такие меры отвечают действующим нормам безопасности, предотвращают образование деформаций на асфальтовом покрытии и способствуют продолжению эксплуатационного ресурса дорог в жаркий сезон. Ограничение движения транспорта в Полтавской области будет действовать до стабилизации погодных условий.

К слову, в Днепре запрет на передвижение ввели на улице Паторжинского.

Это связано с необходимостью обрезки деревьев на этом участке. Передвижение по улице Паторжинского между улицами Гоголя и Владимира Мосаковского будет перекрыто на два дня - 19 и 20 июля. Соответствующее распоряжение мэра опубликовано на официальном сайте городского совета, об этом также сообщает издание "Ведомо".