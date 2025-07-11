Грошова допомога для пенсіонерів у Сумській області реалізується у межах масштабної програми підтримки осіб з підвищеним рівнем вразливості.

Грошова допомога для пенсіонерів у Сумській області залишається важливим інструментом підтримки громадян поважного віку, особливо у прикордонних громадах, які регулярно зазнають небезпеки, повідомляє Politeka.

Офіційний телеграм-канал «Допомога від УВКБ ООН у Сумській області» поінформував про проведення консультацій 11 липня 2025 року.

11 липня, мобільна команда спеціалістів працюватиме у місті Буринь (Буринська ТГ). Захід відбудеться у будинку культури на вулиці Першотравневій, 3, у проміжку з 11:30 до 14:30. Участь у консультації можлива лише за попереднім записом.

Для бронювання слоту мешканцям необхідно звернутися до пункту збору інформації у Сумах. Телефонні дзвінки приймаються у будні дні з 9:00 до 16:00. Радимо телефонувати заздалегідь, оскільки кількість місць обмежена.

Грошова допомога для пенсіонерів у Сумській області реалізується у межах масштабної програми підтримки осіб з підвищеним рівнем вразливості. Умови участі передбачають індивідуальний розгляд заявок, оцінку фінансової ситуації та соціального статусу. Програма розроблена для забезпечення прозорості процесу та справедливого розподілу ресурсів.

До слова, у Сумах також подорожчали продукти. Зросли розцінки на мариновані огірки ТМ «Верес». Середня вартість за 500 г наразі становить 107,98 грн, що на 3,23 більше, ніж у червні. У різних мережах розцінки коливаються від 96,11 у Auchan до 122,20 у Megamarket. Підвищення вартості цього популярного продукту помітне в усіх торговельних точках міста.

М’ясні продукти також не залишилися осторонь подорожчання. Сардельки «Ятрань молочні» подорожчали до середньої ціни 124,30 грн за кілограм, що на 10,60 вище за показники минулого місяця.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Грошова допомога для пенсіонерів у Сумській області: виплати можуть отримати не всі, яким критеріям треба відповідати.

Як повідомляла Politeka, Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Києві: яку підтримку готові надати літнім українцям.