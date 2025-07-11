Денежная помощь для пенсионеров в Сумской области реализуется в рамках масштабной программы поддержки лиц с повышенным уровнем уязвимости.

Денежная помощь для пенсионеров в Сумской области остается важным инструментом поддержки граждан преклонного возраста, особенно в приграничных общинах, которые регулярно подвергаются опасности, сообщает Politeka.

Официальный телеграмм-канал «Помощь УВКБ ООН в Сумской области» проинформировал о проведении консультаций 11 июля 2025 года.

11 июля мобильная команда специалистов будет работать в городе Бурынь (Буринская ТГ). Мероприятие состоится в доме культуры по улице Первомайской, 3, в промежутке с 11:30 до 14:30. Участие в консультации возможно только по предварительной записи.

Для бронирования слота жителям необходимо обратиться в пункт сбора информации в Сумах. Телефонные звонки принимаются по будням с 9:00 до 16:00. Советуем звонить заранее, поскольку количество мест ограничено.

Денежная помощь для пенсионеров в Сумской области реализуется в рамках масштабной программы поддержки лиц с повышенным уровнем уязвимости. Условия участия подразумевают индивидуальное рассмотрение заявок, оценку финансовой ситуации и социального статуса. Программа разработана для обеспечения прозрачности процесса и справедливого распределения ресурсов.

К слову, в Сумах тоже подорожали продукты. Выросли расценки на маринованные огурцы ТМ «Верес». Средняя стоимость за 500 г составляет 107,98 грн, что на 3,23 больше, чем в июне. В разных сетях расценки колеблются от 96,11 у Auchan до 122,20 у Megamarket. Увеличение стоимости этого популярного продукта заметно во всех торговых точках города.

Мясные продукты также не остались в стороне от подорожания. Сардельки «Ятрань молочные» подорожали до средней цены 124,30 грн за килограмм, что на 10,60 выше показателей прошлого месяца.

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