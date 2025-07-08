У рамках графіка відключення світла в Сумській області подібні перерви є тимчасовими, але критично важливими для забезпечення стабільної роботи енергетичної системи.

У межах графіка відключення світла в Сумській області мешканців Недригайлівської громади попереджають про планову перерву в електропостачанні, передає Politeka.

Згідно з офіційним повідомленням АТ "Сумиобленерго", 15 липня 2025 року з 08:00 до 16:00 буде тимчасово відсутнє електроживлення за низкою адрес у смт Недригайлів Роменського району. Знеструмлення торкнеться будинків, розташованих по вулиці Сумській: №33А, 67, 69, 73/1, 73/2, 73/4, 75 та 77.

Додатково повідомляється про проведення робіт на повітряній лінії електропередачі. У Лебедині 10 липня з 08:30 до 16:30 буде призупинено електропостачання на вулиці Тараса Шевченка: будинки 78, 78/3, 78А, 78Б, 78Ж, 78Ж/1, 78Ж/4, 78Ж/8, 78Ж/9, 78К. Наступного дня, 11 липня, аналогічні профілактичні заходи триватимуть у селі Рябушки, на вулиці Садовій: будинки 18, 19, 20, 22, 25, 27, 29, 33, 35, 39, 41.

Такі заходи необхідні для безпечного проведення робіт на обладнанні трансформаторної підстанції. Зокрема, мова йде про технічне обслуговування пристроїв ПС, РП, ТП та КТП, що відповідають за надійність живлення у зазначеному мікрорайоні. Енергетики наголошують на важливості регулярного ремонту та профілактики, адже це дозволяє уникати серйозніших аварій у майбутньому.

Жителів громади просять з розумінням поставитися до незручностей, заздалегідь підготуватися до знеструмлень, зокрема від’єднати електроприлади, зарядити мобільні пристрої, а також, за можливості, спланувати справи без використання електроенергії. У рамках графіка відключення світла в Сумській області подібні перерви є тимчасовими, але критично важливими для забезпечення стабільної роботи енергетичної системи.

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