Вартість поїздок у регіоні поповзла вгору, тож подорожчання проїзду в Сумській області стало темою для обговорень серед місцевих мешканців.

Подорожчання проїзду в Сумській області не обмежилося тільки обласним центром, повідомляє Politeka.

У Глухові перевізники звернулися до міської ради з проханням підвищити тарифи. Мовляв, ціни на пальне ростуть, запчастини теж, а ще водіям треба платити зарплату. Місцева влада погодилася. Від 1 травня глухівчани вже платять більше.

Тепер, щоб проїхати маршрутом №6, який з’єднує вулицю Шевченка з Путивльською, дорослим доведеться викласти 15 гривень. Для школярів залишили знижку, їм квиток коштує 10. Цей напрямок обслуговує підприємець Буйда Н М.

Не краща ситуація і на маршруті №8-П. Він сполучає село Сліпород із центром Глухова та районом Заводський. Вартість така сама, 15 гривень. Тут перевезення забезпечує ФОП Дмитренко О А.

Подорожчання проїзду в Сумській області дісталося і Сум. У місті пересування у тролейбусі чи автобусі зараз становить 6 грн. На перший погляд не так вже й багато. Але якщо кожен день їздити туди й назад, а ще з пересадками, то сума виходить відчутна. Особливо для тих, хто працює або навчається не поруч із домом.

Для таких пасажирів пропонують абонементи. Наприклад, 40 поїздок коштують 240 грн. А комбінований варіант, де 25 поїздок тролейбусом і ще 35 автобусом, обійдеться у 360. Для студентів, які навчаються на денній формі, діє знижка у 50 відсотків. Це принаймні трохи полегшує навантаження на гаманець.

Місцеві мешканці нарікають, що попри подорожчання проїзду в Сумській області, сервіс залишився таким, як і був. Автобуси застарілі, а люди платять більше. Проте перевізники наголошують, що це був необхідний крок, адже вони не можуть працювати собі у збиток.

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