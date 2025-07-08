Стоимость поездок в регионе поползла вверх, и подорожание проезда в Сумской области стало темой для обсуждений среди местных жителей.

Подорожание проезда в Сумской области не ограничилось только областным центром, сообщает Politeka.

В Глухове перевозчики обратились в городской совет с просьбой повысить тарифы. Мол, цены на горючее растут, запчасти тоже, а еще водителям нужно платить зарплату. Местные власти согласились. С 1 мая глуховчане уже платят больше.

Теперь, чтобы проехать по маршруту №6, который соединяет улицу Шевченко с Путивльской, взрослым придется выложить 15 гривен. Для школьников оставили скидку, им билет стоит 10. Это направление обслуживает предприниматель Буйда Н.М.

Не лучшая ситуация и на маршруте №8-П. Он соединяет село Слипород с центром Глухово и Заводской. Стоимость такая же, 15 гривен. Здесь перевозку обеспечивает ФЛП Дмитренко О А.

Подорожание проезда в Сумской области досталось и Сумам. В городе передвижение в троллейбусе или автобусе составляет 6 грн. На первый взгляд не так уж много. Но если каждый день ездить туда и обратно, а еще с пересадками, то сумма получается ощутимая. Особенно для тех, кто работает или учится не рядом с домом.

Для таких пассажиров предлагают абонементы. Например, 40 поездок стоят 240 грн. А комбинированный вариант, где 25 поездок по троллейбусу и еще 35 автобусам, обойдется в 360. Для студентов, которые учатся на дневной форме, действует скидка в 50 процентов. Это, по крайней мере, немного облегчает нагрузку на кошелек.

Местные жители сетуют, что, несмотря на подорожание проезда в Сумской области, сервис остался таким, как и был. Автобусы устарели, а люди платят больше. Однако перевозчики отмечают, что это был необходимый шаг, ведь они не могут работать в убыток.

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