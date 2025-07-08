В рамках графика отключения света в Сумской области подобные перерывы временные, но критически важные для обеспечения стабильной работы энергетической системы.

В рамках графика отключения света в Сумской области жителей Недригайловской общины предупреждают о плановом перерыве в электроснабжении, передает Politeka.

Согласно официальному сообщению АО "Сумыоблэнерго", 15 июля 2025 с 08:00 до 16:00 будет временно отсутствовать электропитание по ряду адресов в пгт Недригайлов Роменского района. Обесточение коснется домов, расположенных по улице Сумской: №33А, 67, 69, 73/1, 73/2, 73/4, 75 и 77.

Дополнительно сообщается о проведении работ на воздушной линии электропередачи. В Лебедине 10 июля с 08:30 до 16:30 будет приостановлено электроснабжение на улице Тараса Шевченко: дома 78, 78/3, 78А, 78Б, 78Ж, 78Ж/7, 78Ж/ 78К. На следующий день, 11 июля, аналогичные профилактические мероприятия продлятся в селе Рябушки, на улице Садовой: дома 18, 19, 20, 22, 25, 27, 29, 33, 35, 39, 41.

Такие мероприятия необходимы для безопасного проведения работ по оборудованию трансформаторной подстанции. В частности, речь идет о техобслуживании устройств ПС, РП, ТП и КТП, отвечающих за надежность питания в указанном микрорайоне. Энергетики отмечают важность регулярного ремонта и профилактики, ведь это позволяет избегать более серьезных аварий в будущем.

Жителей общины просят с пониманием отнестись к неудобствам, заранее подготовиться к обесточениям, в частности отсоединить электроприборы, зарядить мобильные устройства, а также при возможности спланировать дела без использования электроэнергии. В рамках графика отключения света в Сумской области подобные перерывы временные, но критически важные для обеспечения стабильной работы энергетической системы.

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