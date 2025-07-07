Грошова допомога для пенсіонерів у Сумській області надається вибірково та виплачується в окремих населених пунктах.

Грошова допомога для пенсіонерів у Сумській області виплачують від Управління Верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ ООН), повідомляє Politeka.net.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби УВКБ ООН.

У зв’язку з обмеженим фінансуванням, гуманітарна організація надає грошову допомогу вибірково, орієнтуючись на найбільш вразливі категорії населення. Грошова допомога для пенсіонерів у Сумській області охоплює лише окремі населені пункти й працює поступово. На 10 липня 2025 року прийом заявок на виплати відкрито для мешканців міста Кролевець.

Кожен член родини, який відповідатиме критеріям відбору, зможе отримати грошову допомогу в загальному розмірі 10 800 грн, що розподіляється як 3 600 грн на місяць протягом трьох місяців. Виплати надаються на банківську картку заявника.

Грошова допомога для пенсіонерів у Сумській області надається тільки тим громадянам, які перебувають у складних життєвих обставинах та відповідають чітко визначеним критеріям.

Основні цільові групи:

Внутрішньо переміщені особи (ВПО), які були змушені покинути місце проживання та перемістилися протягом останніх 6 місяців;

Громадяни України, які повернулися додому після вимушеної евакуації або еміграції за кордон.

Умовою для участі в програмі є:

відсутність участі в інших аналогічних програмах грошової допомоги протягом останніх трьох місяців;

низький рівень доходів, що не перевищує 5 400 грн на одну особу в родині на місяць.

Щоб стати учасником програми та отримати фінансову допомогу, необхідно записатися на прийом та прийти на реєстрацію 10 липня у місті Кролевець за адресою пл.Миру, 2 (центр культури). Години роботи: 12:00-14:00.

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