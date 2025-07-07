Денежная помощь для пенсионеров в Сумской области предоставляется избирательно и выплачивается в отдельных населенных пунктах.

Денежная помощь для пенсионеров в Сумской области выплачивается от Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН), сообщает Politeka.net.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы УВКБ ООН.

В связи с ограниченным финансированием, гуманитарная организация оказывает выплату выборочно, ориентируясь на наиболее уязвимые категории населения. Денежная помощь для пенсионеров в Сумской области охватывает только отдельные населенные пункты и работает постепенно. На 10 июля 2025 прием заявок на выплаты открыт для жителей города Кролевец.

Каждый член семьи, который будет отвечать критериям отбора, сможет получить выплату в общем размере 10 800 грн, что распределяется как 3 600 грн. в месяц. Выплаты предоставляются на банковскую карту заявителя.

Денежная помощь для пенсионеров в Сумской области предоставляется только гражданам, которые находятся в сложных жизненных обстоятельствах и отвечают четко определенным критериям.

Основные целевые группы:

Внутри перемещенные лица (ВПЛ), вынужденные покинуть место жительства и переместившиеся в течение последних 6 месяцев;

Граждане Украины, вернувшиеся домой после вынужденной эвакуации или эмиграции за границу.

Условием для участия в программе является:

отсутствие участия в других аналогичных программах денежной помощи за последние три месяца;

низкий уровень доходов, не превышающий 5 400 грн на одного человека в семье в месяц.

Чтобы стать участником программы и получить финансовую поддержку, необходимо описаться на прием и прийти на регистрацию 10 июля в городе Кролевец по адресу пл.Мира, 2 (центр культуры). Часы работы: 12:00-14:00.

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