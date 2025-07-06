Графік відключення світла на тиждень 7-13 липня в Одеській області оновлюється відповідно до плану робіт енергетиків.

Графік відключення світла на тиждень 7-13 липня в Одеській області поповнився ще одним пунктом, повідомляє Politeka.

Планові роботи проведуть у селі Мирне Біляївської громади. Про це інформує Біляївська міська рада на офіційній сторінці.

У понеділок, 8 липня, АТ "ДТЕК Одеські електромережі" виконуватиме профілактичні роботи на електромережах у населеному пункті. Відключення світла триватиме з 8:00 до 19:00.

За словами енергетиків, такі заходи необхідні для підвищення надійності електропостачання та запобігання аваріям у мережі. Роботи мають профілактичний характер, однак тимчасово можуть створити незручності для мешканців села.

Жителів Мирного закликають заздалегідь підготуватися до знеструмлення — зарядити мобільні пристрої, підготувати запаси води, а також врахувати обмеження в роботі побутових електроприладів.

Графік відключення світла на тиждень 7-13 липня в Одеській області оновлюється відповідно до плану енергетиків. У випадку змін жителів повідомлять додатково.

До слова, на Одещині подорожчали комунальні послуги.

Зокрема, вартість холодної води та каналізації зросла в середньому на 25%. Тепер кубічний метр води коштуватиме 34,30 грн, а послуги з водовідведення — 42,30 грн. Для мешканців багатоквартирних будинків ціна буде дещо вищою через додаткові витрати на утримання внутрішньобудинкових систем.

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