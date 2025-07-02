Жителям варто заздалегідь підготуватися до графіків відключення світла в Одеській області та тимчасових незручностей.

АТ "ДТЕК Одеські Електромережі" повідомляє про графіки відключення світла в Одеській області, передає Politeka.

Усе через проведення планових профілактичних робіт з метою підвищення надійності електропостачання та запобігання аваріям в електричних мережах. Ці роботи заплановані у межах Южненської міської територіальної громади та Чорноморської міської територіальної громади Одеського району.

У Южненській громаді електропостачання буде відключено 3 липня 2025 року з 08:00 до 17:00. Знеструмлення стосується села Сичавка, зокрема вулиць: Зелена, Каштанова, Кооперативна, Новоселів, Перемоги, Південна, Північна, Проектна, Садова, Сонячна, Степова, Тіниста, Філатова, Хуторська, Цвєтаєвої, Шевченка, Шкільна, а також провулків 1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й, 6-й, 7-й, 8-й, 9-й проектний та деяких інших.

Планові роботи допоможуть підвищити стабільність роботи мереж та зменшити ризик аварійних відключень у майбутньому.

Наступного дня, 4 липня 2025 року, з 08:00 до 20:00 знеструмлення відбудеться у межах Чорноморської міської громади, зокрема в селі Бурлача Балка. Без світла залишаться вулиці Приморська, Центральна, Шкільна та провулок Приморський.

АТ "ДТЕК ОдеськіЕлектромережі" закликає мешканців заздалегідь підготуватися до графіків відключення світла в Одеській області та тимчасових незручностей. Жителям варто подбати про зарядку гаджетів та інші справи, що пов'язані з наявністю електроенергії.

Щоб знати актуальну інформацію щодо знеструмлень, місцевим жителям варто слідкувати за оновленнями офіційних джерел.

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