Жителям следует заранее подготовиться к графикам отключения света в Одесской области и временным неудобствам.

АО "ДТЭК Одесские Электросети" сообщает о графиках отключения света в Одесской области, передает Politeka.

Все из-за проведения плановых профилактических работ с целью повышения надежности электроснабжения и предотвращения аварий в электрических сетях. Эти работы запланированы в рамках Южненского городского территориального общества и Черноморского городского территориального общества Одесского района.

В поселке «Южненская» электроснабжение будет отключено 3 июля 2025 года с 08:00 до 17:00. Отключение электроэнергии затронуло село Сычавка, в частности улицы: Зеленая, Каштанова, Кооперативная, Новоселов, Победы, Южная, Северная, Проектная, Садовая, Солнечная, Степова, Тиниста, Филатова, Хуторская, Цветаева, Шевченко, Школьная, а также переулки 1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й, 6-й, 7-й, 8-й, 9-й Проект и некоторые другие.

Плановые работы помогут повысить стабильность работы сетей и снизить риск аварийных отключений в будущем.

На следующий день, 4 июля 2025 года, с 08:00 до 20:00 обесточение состоится в рамках Черноморской городской общины, в частности, в селе Бурлача Балка. Без света останутся улицы Приморская, Центральная, Школьная и Приморский переулок.

АО "ДТЭК ОдесскиеЭлектросети" призывает жителей заранее подготовиться к графикам отключения света в Одесской области и временным неудобствам. Жителям следует позаботиться о зарядке гаджетов и других делах, связанных с наличием электроэнергии.

Чтобы знать актуальную информацию об обесточивании, местным жителям следует следить за обновлениями официальных источников.

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