Місцевим варто бути готовими до неприємних наслідків через графік відключення води на липень у Дніпропетровській області.

Графік відключення води на липень у Дніпропетровській області вже сформовано і він торкнеться як багатоквартирних будинків, так і приватного сектору, повідомляє Politeka.

Комунальники попереджають заздалегідь, аби люди мали змогу вжити заходів і уникнути неприємностей. Графік відключення води на липень у Дніпропетровській області стосується насамперед кількох ЖБК та ОСББ, які систематично не сплачують за водопостачання.

У КП «Дніпроводоканал» назвали адреси: на проспекті Олександра Поля, 135А і 129, а також на Січеславській Набережній, 16Б. Тут суми боргів за водопостачання сягнули десятків тисяч гривень, а тому зволікати з рішенням проблеми вже не варіант.

Якщо кошти не будуть повернені, або ж не буде підписано договорів реструктуризації, в другий місяць літа люди залишаться без можливості прийняти душ чи зручно помити посуд.

Паралельно графік відключення води на липень у Дніпропетровській області охоплює приватний сектор в Амур-Нижньодніпровському районі. Тут ситуація не менш критична. Заборгованість кількох адрес перевищила 460 тисяч гривень.

На вулицях Конотопська, Бахчисарайська, Інгульська та Придніпровська зафіксовано найбільші суми. Частина абонентів уже внесена в список на вимкнення постачання, яке триватиме до 4.07.

Як наголошують у водоканалі, обмеження торкнуться тих, хто ігнорує платіжки не один місяць поспіль. Відновити подачу після повного вимкнення водопостачання можна буде тільки після повного погашення боргу та компенсації витрат на повторне підключення.

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