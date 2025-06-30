Местным следует быть готовыми к неприятным последствиям из-за графика отключения воды на июль в Днепропетровской области.

График отключения воды на июль в Днепропетровской области уже сформирован, и он коснется как многоквартирных домов, так и частного сектора, сообщает Politeka.

Коммунальщики предупреждают заранее, чтобы люди могли принять меры и избежать неприятностей. График отключения воды на июль в Днепропетровской области касается, прежде всего, нескольких ЖСК и ОСМД, которые систематически не платят за водоснабжение.

В КП «Днепропроводоканал» назвали адреса: на проспекте Александра Поля, 135А и 129, а также на Сечеславской Набережной, 16Б. При этом все борцы за водопостаканство съели десятки тысяч гривен, и это привело к возникновению проблем с рішеннями тоже не вариант.

Если средства не будут возвращены, или же не будут подписаны договоры реструктуризации, во второй месяц лета люди останутся без возможности принять душ или удобно помыть посуду.

Параллельно график отключения воды на июль в Днепропетровской области охватывает частный сектор в Амур-Нижнеднепровском районе. Здесь ситуация не менее критична. Задолженность нескольких адресов превысила 460 тысяч гривен.

На улицах Конотопской, Бахчисарайской, Ингульской и Приднепровской зафиксированы самые большие суммы. Часть абонентов уже внесена в список остановки снабжения, которое продлится до 4.07.

Как отмечают в водоканале, ограничения коснутся тех, кто игнорирует платежки не один месяц подряд. Возобновить подачу после полной остановки водоснабжения можно будет только после полного погашения долга и компенсации затрат на повторное подключение.

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