Графік відключення світла на тиждень з 30 червня по 6 липня на Сумщині також є частиною масштабних профілактичних заходів щодо безпечної експлуатації енергомереж.

У зв’язку з проведенням планових ремонтних робіт на повітряній лінії електропередачі АТ «Сумиобленерго» повідомляє про графік відключення світла на тиждень з 30 червня по 6 липня у Сумській області, повідомляє Politeka.

Тимчасова перерва в електропостачанні триватиме 4 липня 2025 року з 08:00 до 15:00 і охопить значну кількість вулиць та провулків.

У смт Недригайлів без світла залишаться споживачі на вулицях: Бережок, Будівельна, Вишнева, Героїв Чорнобиля, Заболотівка, Зарічна, Зарудка, Капельгородського, Лісова, Магалівська, Незалежності, Нестора Кизенка, Олександра Шовтути, Патріотів України, Піски, Слобідська, Спортивна, Сумська, Училищна, Шевченка, Шкільна, Ювілейна, Яценкова, а також провулки: 1-й Сумський, Зарудки, Шпилівка та Ювілейний.

Крім того, в селі Віхове без електроенергії залишаться мешканці вулиці Сумської (будинки №19–79, непарні).

Причина — технічне обслуговування та ремонтні роботи на лінії електропередачі. Графік відключення світла на тиждень з 30 червня по 6 липня у Сумській області також є частиною масштабних профілактичних заходів з безпечної експлуатації енергомереж.

Адміністрація АТ «Сумиобленерго» просить вибачення за тимчасові незручності та рекомендує жителям заздалегідь підготуватись до відсутності електроенергії.

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