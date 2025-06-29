График отключения света на неделю с 30 июня по 6 июля в Сумской области также является частью масштабных профилактических мер по безопасной эксплуатации энергосетей.

В связи с проведением плановых ремонтных работ на воздушной линии электропередачи АО «Сумыоблэнерго» сообщает о графике отключения света на неделю с 30 июня по 6 июля в Сумской области , сообщает Politeka.

Временный перерыв в электроснабжении продлится 4 июля 2025 с 08:00 до 15:00 и охватит значительное количество улиц и переулков.

В пгт Недригайлов без света останутся потребители на улицах: Бережок, Строительная, Вишневая, Героев Чернобыля, Заболотовка, Заречная, Зарудка, Капельгородского, Лесная, Магаловская, Независимости, Нестора Кизенко, Александра Шовтуты, Патриотов Украины, Пески, Слободская, Спортивная, Сумская, Шевченко, Школьная, Юбилейная, Яценкова, а также переулки: 1 Сумской, Зарудки, Шпилевка и Юбилейный.

Кроме того, в селе Вихово без электроэнергии останутся жители улицы Сумской (дома №19-79, нечетные).

Причина – техническое обслуживание и ремонтные работы на линии электропередачи. График отключения света на неделю с 30 июня по 6 июля в Сумской области также является частью масштабных профилактических мер по безопасной эксплуатации энергосетей.

Администрация АО «Сумыоблэнерго» приносит извинения за временные неудобства и рекомендует жителям заранее подготовиться к отсутствию электроэнергии.

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