У зв’язку з проведенням ремонтних робіт електрообладнання буде запроваджено графік відключення світла на тиждень з 30 червня по 6 липня в Запорізькій області, повідомляє Politeka.
1 липня 2025 року з 09:00 до 17:00
с. Запорожець: вул. Запорізька, Козача, Польова, Трудова — відключення у зв’язку з ремонтом мереж.
2 липня з 09:00 до 17:00
смт Балабине: вулиці Дружби, Східна, Червона, Шкільна — відсутнє світло протягом дня через технічне обслуговування.
3 числа з 09:00 до 17:00
м. Запоріжжя: вул. Дослідна станція,
смт Балабине: Виноградна, Вишнева, Героїв Сталінграду, Депутатська, Залізнична, Запорізька, Матросова, Миру, Мічуріна, Мічурінська, Плавнева, Престижна, Садова, Українська, Щаслива, Ярова, пров. Тихий
с. Світанок: вул. Українська, Сонячна — масштабні планові відключення через оновлення та ремонт обладнання.
4 числа з 09:00 до 16:00
с. Лежине: вулиці Залізнична, Козацька, Козача, Культурна, Мирна, Полева, Привокзальна, Садова, Степова, Центральна, Шевченка
с. Долинське: вул. Центральна — плановий ремонт електромереж.
Графіки відключення світла на тиждень з 30 червня по 6 липня в Запорізькій області триватимуть у середньому до 8 годин, залежно від обсягів і складності робіт.
Причина – плановий ремонт електрообладнання з метою забезпечення надійного та безпечного електропостачання у майбутньому.
Мешканців просять заздалегідь підготуватись: зарядити гаджети, забезпечити роботу побутових приладів та за можливості обмежити використання енергозалежного обладнання в ці години.
Відновлення електропостачання буде здійснено одразу після завершення робіт. Актуальну інформацію можна перевірити на офіційному сайті або сторінці ПрАТ «Запоріжжяобленерго» у соцмережах.
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