В связи с проведением ремонтных работ электрооборудования будет введен график отключения света на неделю с 30 июня по 6 июля в Запорожской области, сообщает Politeka.
1 июля 2025 с 09:00 до 17:00
с. Запорожец: ул. Запорожская, Казачья, Полевая, Трудовая – отключение в связи с ремонтом сетей.
2 июля с 09:00 до 17:00
пгт Балабино: улицы Дружбы, Восточная, Красная, Школьная — отсутствует свет в течение дня из-за технического обслуживания.
3 числа с 09:00 до 17:00
г. Запорожье: ул. Опытная станция,
пгт Балабино: Виноградная, Вишневая, Героев Сталинграда, Депутатская, Железнодорожная, Запорожская, Матросова, Мира, Мичурина, Мичуринская, Плавневая, Престижная, Садовая, Украинская, Счастливая, Яровая, пер. Тихий
с. Рассвет: ул. Украинская, Солнечная — масштабные плановые отключения из-за обновления и ремонта оборудования.
4 числа с 09:00 до 16:00
с. Лежине: улицы Железнодорожная, Казацкая, Казачья, Культурная, Мирная, Полевая, Привокзальная, Садовая, Степная, Центральная, Шевченко
с. Долинское: ул. Центральная – плановый ремонт электросетей.
Графики отключения света на неделю с 30 июня по 6 июля в Запорожской области продлятся в среднем до 8 часов, в зависимости от объемов и сложности работ.
Причина – плановый ремонт электрооборудования для обеспечения надежного и безопасного электроснабжения в будущем.
Жителей просят заранее подготовиться: зарядить гаджеты, обеспечить работу бытовых приборов и по возможности ограничить использование энергозависимого оборудования в эти часы.
Восстановление электроснабжения будет произведено сразу после завершения работ. Актуальную информацию можно проверить на официальном сайте или на странице ЧАО «Запорожьеоблэнерго» в соцсетях.
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