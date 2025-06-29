Графики отключения света в неделю с 30 июня по 6 июля в Запорожской области продлятся в среднем до 8 часов.

В связи с проведением ремонтных работ электрооборудования будет введен график отключения света на неделю с 30 июня по 6 июля в Запорожской области, сообщает Politeka.

1 июля 2025 с 09:00 до 17:00

с. Запорожец: ул. Запорожская, Казачья, Полевая, Трудовая – отключение в связи с ремонтом сетей.

2 июля с 09:00 до 17:00

пгт Балабино: улицы Дружбы, Восточная, Красная, Школьная — отсутствует свет в течение дня из-за технического обслуживания.

3 числа с 09:00 до 17:00

г. Запорожье: ул. Опытная станция,

пгт Балабино: Виноградная, Вишневая, Героев Сталинграда, Депутатская, Железнодорожная, Запорожская, Матросова, Мира, Мичурина, Мичуринская, Плавневая, Престижная, Садовая, Украинская, Счастливая, Яровая, пер. Тихий

с. Рассвет: ул. Украинская, Солнечная — масштабные плановые отключения из-за обновления и ремонта оборудования.

4 числа с 09:00 до 16:00

с. Лежине: улицы Железнодорожная, Казацкая, Казачья, Культурная, Мирная, Полевая, Привокзальная, Садовая, Степная, Центральная, Шевченко

с. Долинское: ул. Центральная – плановый ремонт электросетей.

Графики отключения света на неделю с 30 июня по 6 июля в Запорожской области продлятся в среднем до 8 часов, в зависимости от объемов и сложности работ.

Причина – плановый ремонт электрооборудования для обеспечения надежного и безопасного электроснабжения в будущем.

Жителей просят заранее подготовиться: зарядить гаджеты, обеспечить работу бытовых приборов и по возможности ограничить использование энергозависимого оборудования в эти часы.

Восстановление электроснабжения будет произведено сразу после завершения работ. Актуальную информацию можно проверить на официальном сайте или на странице ЧАО «Запорожьеоблэнерго» в соцсетях.

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