У кількох містах України готуються до змін у водопостачанні через графік відключення води на тиждень з 30 червня по 6 липня.

Графік відключення води на тиждень з 30 червня по 6 липня вже оприлюднили, і він стосується одразу двох обласних центрів, повідомляє Politeka.

У Полтаві комунальники попереджають про планові роботи, у Дніпрі обмеження стосуватимуться боржників.

Графік відключення води на тиждень з 30 червня по 6 липня у Полтаві зачепить кілька районів міста. Причина — ремонтні роботи на котельнях, через які гаряче постачання буде тимчасово зупинене.

У "Полтаватеплоенерго" пояснили, що більшість об’єктів залишаться без постачання до 1 чисоа. Мова йде про вулиці Решетилівську, Богдана Хмельницького, Небесної Сотні, Миру, Володимира Івасюка, а також про проспект Миру, бульвар Хмельницького та інші адреси.

Людям рекомендують не зволікати і заздалегідь запастися водою, оскільки навіть планові роботи можуть супроводжуватися аварійними ситуаціями, а ті, як відомо, трапляються раптово і без попередження.

Комунальники наголошують, що гідравлічні випробування та оновлення тепломереж у міжсезоння — необхідні заходи Але при цьому визнають, що система зношена, і аварії трапляються частіше, ніж хотілося б. Тому знову і знову нагадують містянам про важливість елементарного запасу питної рідини у себе вдома.

А от у Дніпрі ситуація дещо інша. Тут графік відключення води на тиждень з 30 червня по 6 липня стосується тих, хто має борги за комунальні послуги. У «Дніпроводоканалі» повідомили, що з нового місяця почнуть перекривати водопостачання в будинках, які накопичили значні борги.

Під загрозою опинилися мешканці на проспекті Поля та Січеславській Набережній. У цих ОСББ і ЖБК суми заборгованостей уже давно перевищили десятки тисяч гривень.

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