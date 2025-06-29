В нескольких городах Украины готовятся к изменениям в водоснабжении из-за графика отключения воды на неделю с 30 июня по 6 июля.

График отключения воды на неделю с 30 июня по 6 июля уже обнародован, и касается сразу двух областных центров, сообщает Politeka.

В Полтаве коммунальщики предупреждают о плановых работах, в Днепре ограничения будут касаться должников.

График отключения воды на неделю с 30 июня по 6 июля в Полтаве заденет несколько районов города. Причина — ремонтные работы на котельных, по которым горячая поставка будет временно остановлена.

В "Полтаватеплоэнерго" объяснили, что большинство объектов останутся без поставки до 1 числа. Речь идет об улицах Решетиловской, Богдане Хмельницком, Небесной Сотне, Мире, Владимире Ивасюке, а также о проспекте Мира, бульваре Хмельницкого и других адресах.

Людям рекомендуют не медлить и заранее запастись водой, поскольку даже плановые работы могут сопровождаться аварийными ситуациями, а те, как известно, случаются внезапно и без предупреждения.

Коммунальщики отмечают, что гидравлические испытания и обновление теплосетей в межсезонье — необходимые меры. Но при этом признают, что система изношена, и аварии случаются чаще, чем хотелось бы. Поэтому снова и снова напоминают горожанам о важности элементарного запаса питьевой жидкости у себя дома.

А вот в Днепре ситуация несколько иная. Здесь график отключения воды на неделю с 30 июня по 6 июля касается тех, у кого есть долги за коммунальные услуги. В «Днепропроводоканале» сообщили, что с нового месяца начнут перекрывать водоснабжение в домах, накопивших значительные долги.

Под угрозой оказались жители на проспекте Поля и Сичеславской Набережной. У этих ОСМД и ЖСК суммы задолженностей уже давно превысили десятки тысяч гривен.

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