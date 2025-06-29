Місцеві мешканці мають знати, кого торкнеться графік відключення води на тиждень з 30 червня по 6 липня у Дніпропетровській області.

Графік відключення води на тиждень з 30 червня по 6 липня у Дніпропетровській області передбачає зупинку постачання в оселях боржників, повідомляє Politeka.

Про це попередили у комунальному підприємстві «Дніпроводоканал», опираючись на великі суми заборгованостей, що накопичилися як у багатоквартирних будинках, так і в приватному секторі.

Графік відключення води на тиждень з 30 червня по 6 липня у Дніпропетровській області охоплює кілька центральних адрес. Серед них проспект Поля, 135А і 129, а також Січеславська Набережна, 16Б. Саме ці об’єкти фігурують у списку тих, хто заборгував підприємству найбільше.

У водоканалі заявили, що мешканці або керівники ЖБК та ОСББ мають або повністю погасити борги, або укласти договір реструктуризації. Інакше вже на початку нового місяця доведеться готуватися до життя без їх послуг.

Але ситуація стосується не лише центральної частини облцентру. За інформацією КП «Дніпроводоканал», графік відключення води на тиждень з 30 червня по 6 липня у Дніпропетровській області поширюється і на Амур-Нижньодніпровський район.

Тут у приватному секторі теж накопичилися заборгованості, і досить суттєві. Найбільше проблемних адрес зареєстровано на вулицях Конотопська, Бахчисарайська, Інгульська та Придніпровська. Загальна сума перевищує 460 000 гривень.

До мешканців вкотре звертаються із проханням не затягувати зі сплатою рахунків. Вони пояснюють, що в разі припинення послуги її поновлення можливе лише після повного погашення боргу і компенсації витрат на повторне підключення.

Представники водоканалу нагадують, що договір реструктуризації можна укласти в одному з Центрів абонентського обслуговування. Усі адреси та години прийому доступні на офіційному сайті.

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