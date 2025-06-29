Местные жители должны знать, кого коснется график отключения воды на неделю с 30 июня по 6 июля в Днепропетровской области.

График отключения воды на неделю с 30 июня по 6 июля в Днепропетровской области предусматривает остановку поставок в домах должников, сообщает Politeka.

Об этом предупредили в коммунальном предприятии «Днепропроводканал», опираясь на большие суммы задолженностей, которые накопились как в многоквартирных домах, так и в частном секторе.

График отключения воды в неделю с 30 июня по 6 июля в Днепропетровской области охватывает несколько центральных адресов. В их числе проспект Поля, 135А и 129, а также Сичеславская Набережная, 16Б. Именно эти объекты фигурируют в списке тех, кто задолжал предприятию больше всего.

В водоканале заявили, что жители или руководители ЖСК и ОСМД должны либо полностью погасить долги, либо заключить договор реструктуризации. Иначе уже в начале нового месяца придется готовиться к жизни без их услуг.

Но ситуация касается не только центральной части облцентра. По информации КП «Днепропроводоканал», график отключения воды на неделю с 30 июня по 6 июля в Днепропетровской области распространяется и на Амур-Нижнеднепровский район.

Здесь в частном секторе тоже накопились задолженности и достаточно существенные. Больше всего проблемных адресов зарегистрировано на улицах Конотопская, Бахчисарайская, Ингульская и Приднепровская. Общая сумма превышает 460 000 гривен.

К жителям еще раз обращаются с просьбой не затягивать с уплатой счетов. Они объясняют, что при прекращении услуги ее возобновление возможно только после полного погашения долга и компенсации затрат на повторное подключение.

Представители водоканала напоминают, что договор реструктуризации можно заключить в одном из Центров абонентского обслуживания. Все адреса и часы приема доступны на официальном сайте.

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