Місцевим мешканцям показали оновлений графік відключення води на тиждень з 30 червня по 6 липня у Полтавській області.

Графік відключення води на тиждень з 30 червня по 6 липня у Полтавській області вже оприлюднений, і він свідчить, що частина облцентру тимчасово залишиться без гарячого постачання, повідомляє Politeka.

Як інформують у «Полтаватеплоенерго», причиною є ремонтні роботи на котельнях. Вони триватимуть до 1 числа включно, тож водопостачання буде призупинене за низкою адрес у різних мікрорайонах.

Графік відключення води на тиждень з 30 червня по 6 липня у Полтавській області охоплює десятки будинків, зокрема на вулицях Решетилівській, Бідного, Володимира Івасюка, Небесної Сотні, Миру, проспектах Миру та М. Вавілова, а також на бульварі та вулиці Богдана Хмельницького.

Без гарячого духу залишаться як старі райони, так і новобудови. Комунальники пояснюють ситуацію необхідністю проведення ремонтів та профілактики мереж перед холодним сезоном.

«Полтававодоканал» радить заздалегідь підготуватися до можливих перебоїв і створити запаси. Комунальники наголошують, що інфраструктура зношена, а в умовах воєнного стану зростають ризики нових нештатних ситуацій. Тому і був введений графік відключення води на тиждень з 30 червня по 6 липня у Полтавській області.

Тож місцевим мешканцям варто підготуватися до тимчасових обмежень. В той же час, комунальники обіцяють зробити ремонт якісно і завершити його у встановлені терміни.

Окрім цього, інколи трапляється, що стаються аварійні ситуації. Тому, щоб бути в курсі всіх можливих обмежень, варто слідкувати за офіційним сайтом водоканалу, або ж за його сторінкою у соцмережах. Тоді ви точно не пропустите важливу інформацію.

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