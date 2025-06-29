Местным жителям показали обновленный график отключения воды на неделю с 30 июня по 6 июля в Полтавской области.

График отключения воды на неделю с 30 июня по 6 июля в Полтавской области уже обнародован, и он говорит, что часть облцентра временно останется без горячей поставки, сообщает Politeka.

Как информируют в «Полтаватеплоэнерго», причиной ремонтных работ на котельных. Они будут продолжаться до 1 числа включительно, поэтому водоснабжение будет приостановлено по ряду адресов в разных микрорайонах.

График отключения воды в неделю с 30 июня по 6 июля в Полтавской области охватывает десятки домов, в том числе на улицах Решетиловской, Бедного, Владимира Ивасюка, Небесной Сотни, Мира, проспектах Мира и М. Вавилова, а также на бульваре и улице Богдана Хмельницкого.

Без горячего духа останутся как старые районы, так и новостройки. Коммунальщики объясняют ситуацию необходимостью проведения ремонтов и профилактики сетей перед холодным сезоном.

"Полтававодоканал" советует заранее подготовиться к возможным перебоям и создать запасы. Коммунальщики отмечают, что инфраструктура изношена, а в условиях военного положения возрастают риски новых нештатных ситуаций. Потому и был введен график отключения воды на неделю с 30 июня по 6 июля в Полтавской области.

Поэтому местным жителям следует подготовиться к временным ограничениям. В то же время коммунальщики обещают сделать ремонт качественно и завершить его в установленные сроки.

Кроме того, иногда случается, что случаются аварийные ситуации. Поэтому, чтобы быть в курсе всех возможных ограничений, следует следить за официальным сайтом водоканала, или же за его страницей в соцсетях. Тогда вы точно не упустите важную информацию.

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