Востаннє подорожчання проїзду в Сумській області було ще кілька років тому.

Подорожчання проїзду в Сумській області торкнулося мешканців Глухова, повідомляє Politeka.

Таке рішення ухвалив виконавчий комітет Глухівської міської ради, враховуючи звернення місцевих перевізників – ФОП Буйди Н.М. та ФОП Дмитренка О.А.

Вони обґрунтували необхідність підвищення цін економічними чинниками: зростанням мінімальної зарплати, подорожчанням пального, витратних матеріалів та запчастин.

Вартість проїзду на двох маршрутах оновилася наступним чином:

Маршрут №6 («вул. Шевченка – вул. Путивльська»), який обслуговує ФОП Буйда Н.М., тепер коштуватиме 15 гривень для дорослих і 10 гривень для дітей шкільного віку .

Маршрут №8-П («с. Сліпород – вул. Заводська – Центр»), перевізник ФОП Дмитренко О.А., також має аналогічні тарифи: 15 гривень – дорослий квиток, 10 гривень – дитячий.

Таку ситуацію пояснюють тим, що тарифи не переглядалися тривалий час, а стрімке зростання цін на обслуговування транспорту та заробітні плати водіїв більше не дозволяє працювати перевізникам за старими розцінками.

Нагадаємо, що востаннє подорожчання проїзду в Сумській області було ще кілька років тому. Нові розцінки діятимуть до наступного перегляду або суттєвих змін у вартості обслуговування маршрутів.

До слова, збільшення розцінок торкнулося також жителів Закарпаття. Це стосується напрямку №32, який з'єднує Мукачево з селом Нове Давидково.

До цього поїздка коштувала 18. Причина таких відчутних змін цілком звична. За словами чиновників, перегляд вартості квитків відбувся з урахуванням звернення перевізника ТДВ «Мукачівське АТП 12 106».

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